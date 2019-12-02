2019-12-02T10:04:09+03:00
Общество

Петербуржцы жалуются на плохую уборку снега

Автомобилисты советуют пересесть на общественный транспорт, чтобы не создавать пробки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Петербуржцы жалуются на заснеженные улицыПетербуржцы жалуются на заснеженные улицыФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В первый же день зимы в Петербурге пошел снег. Да, еще с такой силой, что завалил весь город и утром в понедельник, 2 декабря, заснеженные улицы совсем не обрадовали петербуржцев. Горожане стали обмениваться в сети жалобами на то, что коммунальщики и дорожные службы еще не успели справиться с полной уборкой снега. Автомобилисты и вовсе советуют пересаживаться на общественный транспорт, чтобы не создавать пробок и аварийных ситуаций.

- Прежде чем выехать сегодня на своей машине куда-либо, подумайте хорошо. Дороги чистят плохо, снега очень много. Не создавайте проблем ни себе, ни другим участникам движения, - посоветовал петербургский автолюбитель.

Горожане отмечают, что видят на улицах города технику, но ситуация с заснеженностью, по их мнению, не улучшается.

Также некоторые петербуржцы не очень довольны качеством уборки дворов. За ночь в городе выпало очень много снега и прекратился он только к 6 утра. Поэтому коммунальщики еще не все дорожки успели промести.

- Пока снег идет, убирать не будут. В этом году оперативнее чистят, чем в прошлом, - отмечают некоторые жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозреваемых в похищении мигранта, которого избили в лесу Петербурга, задержали
В Пулково задержали пассажира с 33,5 тысячами долларов
Петербург купит 100 новых автобусов за 1,67 миллиарда рублей
Судимую иностранку поймали с фальшивыми деньгами в Петербурге
Фурнитурщик с татуировкой «мертвые не потеют» пропал в Петербурге
Волна судебного минирования накрыла «Мегу Дыбенко» и еще четыре торговых центра
Система мониторинга уборочной техники в Петербурге дала сбой
39 малышей эвакуировали из детсада из-за пожара в центре Петербурга
Судам Петербурга снова поступили угрозы с требованием выплатить 120 биткоинов
Станции метро начали украшать к Новому году
За первый день зимы на снегоплавильные пункты Петербурга поступило около 770 кубометров снега
Двое детей сильно пострадали в ДТП под Гатчиной
Бамбуковая тропа может украсить сквер в Красносельском районе Петербурга
Из-за подготовки к строительству «Валилеостровской-2» на 10-11 линиях ограничат движение
Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым на берегу реки в Ленобласти
На площади Репина трамвай ушел в дрифт
Около 70 шуб украли из мехового магазина в Петербурге
Голая проститутка с ножом порезала пенсионера-тюремщика
Петербургская школа получила письмо с угрозой о взрыве
В первый день зимы в Петербурге выпало 11 сантиметров снега
Три человека погибли в лобовом ДТП с лесовозом в Карелии
Дорожники Ленобласти предупреждают водителей о снегопадах
Два менеджера втихую продали 18 машин автосалона на 15 миллионов рублей
В Ленобласти безработный убил охранника насадкой от автомойки