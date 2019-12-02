Петербуржцы жалуются на плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-02T10:04:09+03:00

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В первый же день зимы в Петербурге пошел снег. Да, еще с такой силой, что завалил весь город и утром в понедельник, 2 декабря, заснеженные улицы совсем не обрадовали петербуржцев. Горожане стали обмениваться в сети жалобами на то, что коммунальщики и дорожные службы еще не успели справиться с полной уборкой снега. Автомобилисты и вовсе советуют пересаживаться на общественный транспорт, чтобы не создавать пробок и аварийных ситуаций.

- Прежде чем выехать сегодня на своей машине куда-либо, подумайте хорошо. Дороги чистят плохо, снега очень много. Не создавайте проблем ни себе, ни другим участникам движения, - посоветовал петербургский автолюбитель.

Горожане отмечают, что видят на улицах города технику, но ситуация с заснеженностью, по их мнению, не улучшается.

Также некоторые петербуржцы не очень довольны качеством уборки дворов. За ночь в городе выпало очень много снега и прекратился он только к 6 утра. Поэтому коммунальщики еще не все дорожки успели промести.

- Пока снег идет, убирать не будут. В этом году оперативнее чистят, чем в прошлом, - отмечают некоторые жители.

ИСТОЧНИК KP.RU