2019-12-02T10:26:30+03:00
Общество

В первый день зимы в Петербурге выпало 11 сантиметров снега

Снегопад в городе продолжится и немного потеплеет
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге 1 декабря выпало 11 сантиметров снегаВ Петербурге 1 декабря выпало 11 сантиметров снегаФото: Артем КИЛЬКИН
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В первый же календарный день зимы в Петербурге пошел снег. Мощный снегопад, обрушившийся на город, замел все улицы и дороги, превратив машины в сугробы. За 1 декабря в Северной столице выпало 11 сантиметров снега. Осадки пока что продолжатся и в понедельник, 2 декабря.

- Петербург сегодня под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. Погода облачная с прояснениями, временами снег, мокрый снег, местами гололедица. Температура воздуха - 1…+ 1 градусов, в Ленобласти -3…+ 1 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, - рассказал синоптик «Центра Фобос» Михаил Леус.

В первый же день зимы дорожники Ленинградской области очистили 8 тысяч километров дорог. Это стало рекордом для региона. Сейчас триста единиц техники работают в круглосуточном режиме. Также дорожники посыпали областные трассы 71 тонной соли и тремя тысячами кубометров песко-соляной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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