Петербургская школа получила письмо с угрозой о взрыве

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-02T10:45:42+03:00

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Вечером в воскресенье, 1 декабря, экстренные службы оцепили здание школы на Маршала Казакова в Петербурге, вокруг дежурила полиция. Причина переполоха – сообщение об угрозе взрыва, которое пришло на электронную почту учебного заведения.

- Директор школы Красносельского района вечером в воскресенье, 1 декабря, проверила почту и увидела письмо, пришедшее утром в субботу, 30 ноября. В него говорилось о том, что в здании заложена бомба и она активировалась во время открытия письма, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На место стразу выехали полиция и ОМОН. Эвакуация учебного заведения не понадобилась, так как школа не работала. После проверки здания, сотрудники служб ничего опасного нигде не обнаружили.

Однако в связи с ложным сообщением об акте терроризма, полиция начала проверку автора письма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU