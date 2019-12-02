2019-12-02T11:22:56+03:00
Происшествия

Около 70 шуб украли из мехового магазина в Петербурге

С наступлением зимы воры стащили пушнины на 5 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Воры украли 67 шуб из мехового магазина в ПетербургеВоры украли 67 шуб из мехового магазина в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга разыскивает в городе меховых воров, укравших шубы как раз накануне зимы, когда они особо становятся востребованными. В ночь на субботу, 30 ноября, несколько человек вскрыли замок входной двери и проникли в магазин, прихватив с собой «лис», да «песцов» более чем на 5 миллионов рублей.

- Сотрудники магазина, расположенного в бизнес-центре на набережной реки Смоленки, дом 5, сначала заявили, что четверо неизвестных на двух BMW, заблокировав пост охраны, проникли внутрь и взломали рольставни и замок входной двери и украли около 100-120 шуб, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После инвентаризации, стало известно, что пропало 67 шуб на 5 миллионов рублей. Воры вскрыли магазин около 5 часов утра в субботу, а после скрылись.

Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Ворам грозит по 10 лет тюрьмы за мех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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