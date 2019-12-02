На площади Репина трамвай ушел в дрифт

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-02T11:36:30+03:00

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В понедельник на улицах Петербурга снежно. Причем настолько, что скользят не только пешеходы или автомобили, но и трамваи, которые уходят в дрифт. Так, на площади Репина «раскорячился» вагон третьего маршрута.

- Тележки у трамвая поехали в разных направлениях, - пишут очевидцы инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фото действительно видно, что перед трамвая решил следовать по маршруту, а задняя часть решила отправиться своей дорогой. И пока вагоновожатый ждал помощи от аварийных служб, движение по площади было немного затруднено.

Ну а пользователи соцсетей восприняли ситуацию с юмором: «Это просто трамвая для дрифта»; «Устрелки закончилось хорошее настроение и она напакостила»; «Забыл переобуться на зиму, вот и результат»; «Разлюбили друг друга...любовь же не прицепишь», - подвели итог ироничные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU