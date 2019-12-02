Из-за подготовки к строительству «Валилеостровской-2» на 10-11 линиях ограничат движение
На неделю, со 2 по 7 декабря будет ограничено движение транспорта по 10 и 11 линиям Васильевского острова в районе дома номер 38. Причиной станут проектно-изыскательские работы под строительство второго вестибюля станции метро «Василеостровская».
- Государственной административно-технической инспекцией выдан ордер на проведение инженерно-геологических изысканий по адресу: 10-я линия В.О., участок 9 (внутридворовая территория д. 37, лит. Б), - сообщает пресс-служба ГАТИ.
Напомним, что перспективная станция должна стать одной из первых на новой кольцевой линии метро. Впрочем, строить ветку будут участками, а открытия «Василеостровской-2» не стоит ждать раньше 2025 года.
Пока строители ведут изыскательские и подготовительные работы. Заказчиком выступает «Ленметрогипротранс». Ордер выдан на срок до 17 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU