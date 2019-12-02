Бамбуковая тропа может украсить сквер в Красносельском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-02T12:08:21+03:00

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В Красносельском районе может появиться красивая бамбуковая тропа. Интересный арт-проект было предложено поставить в рамках программы по установке малых архитектурных решений в разных уголках Петербурга. На данный момент власти города думают над его концепцией.

- Мы проведем совместную работу с Комитетом по благоустройству и Комитетом территориального развития, чтобы наполнить малыми формами пространство нашего города, - рассказала начальник управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства Комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова.

Уже сейчас архитектор Андрей Шретер представил на конкурс свой эскиз объекта под названием «Бамбуковая тропа», который может появиться в сквере на улице Доблести. Он выглядит как некая чаща их стволов бамбука. Только растение будет не настоящим – его «роль» исполнят металлические стержни, установленные в деревянный настил.

- Малая архитектурная форма снаружи выглядит цельно, но прозрачно, пространство тропы воспринимается не только проходящими по ней людьми, но также и зрителями со стороны. Тем самым единство пространства и формы достигается за счет их тесного взаимодействия между собой. Тропа не может существовать без бамбуковой чащи, как чаща без тропы, – рассказал о задумке автор проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU