2019-12-02T12:22:34+03:00
Общество

За первый день зимы на снегоплавильные пункты Петербурга поступило около 770 кубометров снега

Больше всего загружена оказалась станция на Октябрьской набережной
Лилия КОЗЛОВА
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Снегоплавильные пункты Петербурга приняли первый снегСнегоплавильные пункты Петербурга приняли первый снегФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В первый день зимы в Петербурге начался сезон по утилизации снега: снегоплавильные и снегоприемные пункты начали работу в полную силу. За сутки, 1 декабря, в городе на Неве выпало 11 сантиметров осадков, с которым необходимо бороться. К 8 утра 2 декабря пункты приняли 768,6 кубометров снега.

- Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный снегоплавильный пункт на проспект Стачек, дом 83. Больше всего снежных масс за 12 часов привезли на ССП на Октябрьской набережной, дом 2 – 295,8 кубометров, - рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В сезон 2019-2020 в Петербурге будут работать 18 пунктов, из них 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Они способны перерабатывать в сутки 101,5 тысяч кубометров осадков.

Снег сбрасывается на специальные дробилки, после чего попадает в сточные воды, температура которой около 16 градусов даже зимой. После она поступает на канализационные очистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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