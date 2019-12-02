39 малышей эвакуировали из детсада из-за пожара в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-02T13:33:56+03:00

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Серьезный пожар произошел в понедельник около полудня в доме 6/8 на 8-й Советской улице. С возгоранием борются спасатели, на месте работают как минимум четыре пожарных расчета.

- В доме горит квартира на 5-м этаже. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Проживающий в ней человек эвакуирован. Его передали бригаде скорой помощи. Есть угроза распространения огня, - сообщили «КП-Петербург» в ГУ МЧС по Петербургу.

Помимо жильца пылающей мансарды, были эвакуировали еще 35 проживающих в этом людей. Кроме того, из детского сада на первом этаже были экстренно выведены 39 детей, вместе с воспитателями и другим персоналом. Все они сейчас размещены на второй площадке садика.

В Сети уже появились сообщения очевидцев о том, что в квартире якобы взорвался газ. Однако в ведомстве эту версию пока опровергают.

- Вся информация уточняется. Говорить о том, что произошло в квартире, пока рано, - подчеркнули в управлении.

Накануне вечером серьезный пожар произошел на Большом проспекте Петроградской стороны, где в двухкомнатной квартире в доме 63 обгорела кухня. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU