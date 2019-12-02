Система мониторинга уборочной техники в Петербурге дала сбой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-02T13:43:57+03:00

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Начало зимы стало небольшим коллапсом для Петербурга. В первый же день декабря в городе выпало 11 сантиметров снега, и снегопад не прекращался до 6 утра понедельника, 2 декабря. Жители разных районов начали жаловаться на качество уборки, требуя от городских служб мгновенной работы. Желая все контролировать, пользователи интернета в итоге перегрузили сайт системы мониторинга уборочной техники, которую можно отслеживать на карте Северной столицы.

- В связи с большим количеством обращений пользователей к данным системы мониторинга работы уборочной техники дорожных специализированных предприятий произошел технический сбой автоматической передачи данных, - рассказали в комитете по благоустройству.

На данный момент специалисты пытаются выяснить проблему и восстановить работу сервиса.

С утра понедельника на улицах Петербурга заниматься уборкой снега будут более 740 единиц техники и 1,1 тысяч дворников. В их обязанностях: подметание проезжей части, тротуаров и велосипедных дорожек, уборка сугробов у пешеходных переходов и остановок, а также вывоз снега на специальные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU