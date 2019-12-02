Фурнитурщик с татуировкой «мертвые не потеют» пропал в Петербурге
Жителя Колпино с татуировками на ногах и предплечье ищут полицейские. Заявление о пропаже в отдел полиции подал его сын.
- Молодой человек рассказал, что отец живет в Колпино, а работает фурнитурщиком в Пушкине. Никаких ссор и конфликтов между ними не было.
На вид пропавшему около 60 лет. Был одет в оранжевый пуховик. Среди особых примет его сын указал на довольно большой шрам на носу и две татуировки: на левом предплечье - православный крест с надписью DRA, а на стопах - переходящая надпись «Мертвые не потеют».
- Говорит глухим голосом, курит и пьет спиртные напитки. Но несмотря на это, раньше он никогда не исчезал на несколько дней, - утверждает встревоженный мужчина.
Ранее в Петербурге пропал охранник – морж. Он решил искупаться в полночь в ледяной Малой Невке. В итоге его сменщик обнаружил на берегу только стопку его одежды. Пловца и след простыл.
ИСТОЧНИК KP.RU