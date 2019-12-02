Фурнитурщик с татуировкой «мертвые не потеют» пропал в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-02T14:20:07+03:00

Мужчина ушел на работу 28 ноября и с тех пор о нем ничего неизвестно

Изменить размер текста: A A

Жителя Колпино с татуировками на ногах и предплечье ищут полицейские. Заявление о пропаже в отдел полиции подал его сын.

- Молодой человек рассказал, что отец живет в Колпино, а работает фурнитурщиком в Пушкине. Никаких ссор и конфликтов между ними не было.

На вид пропавшему около 60 лет. Был одет в оранжевый пуховик. Среди особых примет его сын указал на довольно большой шрам на носу и две татуировки: на левом предплечье - православный крест с надписью DRA, а на стопах - переходящая надпись «Мертвые не потеют».

- Говорит глухим голосом, курит и пьет спиртные напитки. Но несмотря на это, раньше он никогда не исчезал на несколько дней, - утверждает встревоженный мужчина.

Ранее в Петербурге пропал охранник – морж. Он решил искупаться в полночь в ледяной Малой Невке. В итоге его сменщик обнаружил на берегу только стопку его одежды. Пловца и след простыл.

ИСТОЧНИК KP.RU