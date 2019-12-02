Судимую иностранку поймали с фальшивыми деньгами в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-02T14:22:54+03:00

чаще всего в Петербурге подделывают именно пятитысячные купюры. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Приезжую из Армении будут судить за хранение и сбыт поддельных денег. Уголовное дело уже направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.

- Следователи установили, что в октябре иностранка купила в Интернете две поддельные купюры по 5 тысяч рублей каждая, а потом расплатилась ими за сигареты и девайс для своего смартфона, - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что обвиняемая уже имеет судимости. Сейчас ей грозят либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы до восьми лет. Помимо этого, ее могут обязать заплатить штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, чаще всего в Петербурге подделывают именно пятитысячные купюры. Гораздо реже мелкие деньги номиналом в тысячу или 500 рублей. Во втором квартале этого года в Петербурге нашли 971 фальшивых купюр. 708 фальшивок из них были пятитысячными.

ИСТОЧНИК KP.RU