Петербург купит 100 новых автобусов за 1,67 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-02T14:23:11+03:00

Первые машины должны прийти в город к маю 2020 года

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Только недавно один из крупнейших перевозчиков Петербурга «Пассажиравтотранс» объявил о закупке 100 двухсекционных автобусов за 2,3 миллиарда рублей, как 2 декабря был объявлен новый тендер на поставку еще 100 машин.

- Объявлен аукцион на закупку 100 односекционных автобусов вместимостью до 100 пассажиров общей стоимостью 1,67 млрд. рублей. Партия прибудет в Петербург в мае 2020 года, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Согласно техзаданию, все закупаемые автобусы будут иметь низкий пол, также для удобства пассажиров в салонах сделают зарядные устройства для телефонов. А на любом валидаторе можно будет оплатить проезд не только «Подорожником», но и банковской картой. Двигатели должны отвечать самым высоким стандартам по чистоте выхлопа.

Вместе с покупкой 100 автобусов-гармошек, нынешняя партия станет самым большим обновлением подвижного состава в Петербурге за последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU