В Пулково задержали пассажира с 33,5 тысячами долларов

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-02T14:28:23+03:00

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Гражданина России задержали в аэропорту Пулково при попытке ввести в Петербург незадекларированную наличную валюту. В понедельник, 2 декабря, стало известно, что деньги обнаружились у пассажира, прибывшего из Хельсинки, во время таможенного досмотра.

- Пассажир заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, но на вопрос таможенного инспектора о перемещении наличных денежных средств, ответил, что у него при себе 30000 евро, – рассказала начальник таможенного поста аэропорт Пулково Елена Божкова.

При проверке оказалось, что у гражданина при себе 33 570 долларов – более 2 миллионов рублей. В соответствии с кодексом, все наличные деньги или дорожные чеки, общая сумма которых превышает 10 тысяч долларов США, необходимо обязательно декларировать. По факту Пулковская таможня возбудила уголовное дело за контрабанду наличных средств.

Добавим, что с 2020 года вносятся изменения в отправления международных посылок. Беспошлинно раз в месяц пересылать товары можно будет суммой не более 200 евро, весом до 31 килограмма. В случае превышения данных норм таможенные платежи, подлежащие уплате, составят 15% от стоимости товара, пересылаемого в МПО, но не менее 2 евро за 1 килограмм перевеса посылки.

ИСТОЧНИК KP.RU