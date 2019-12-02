За изнасилование и убийство 12-летней девочки, пенсионер из Карелии получил 21 год тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-02T15:07:39+03:00

Жителя Карелии осудили на 21 год за изнасилование и убийство 12-летней девочки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчина выследил свою жертву утром, пока ребенок шел в школу

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В республике Карелия местный житель приговорен к 21 году лишения свободы за жестокое убийство ребенка. В понедельник, 2 декабря, стало известно, что прокуратура поддержала государственное обвинение 61-летнего мужчины, который выследил 12-летнюю девочку, чтобы надругаться над ней.

- Подсудимый хорошо знал свою жертву и ему не составило труда выследить ее. Трагедия произошла ранним утром 12 сентября 2018 года в Кемском районе, когда девочка шла в школу, - сообщила прокуратура Карелии.

Мужчина схватил ребенка в безлюдном месте, утащил ее, изнасиловал прямо на улице, а после убил несколькими ударами ножа. От этих раз девочка быстро скончалась.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU