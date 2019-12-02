За изнасилование и убийство 12-летней девочки, пенсионер из Карелии получил 21 год тюрьмы
В республике Карелия местный житель приговорен к 21 году лишения свободы за жестокое убийство ребенка. В понедельник, 2 декабря, стало известно, что прокуратура поддержала государственное обвинение 61-летнего мужчины, который выследил 12-летнюю девочку, чтобы надругаться над ней.
- Подсудимый хорошо знал свою жертву и ему не составило труда выследить ее. Трагедия произошла ранним утром 12 сентября 2018 года в Кемском районе, когда девочка шла в школу, - сообщила прокуратура Карелии.
Мужчина схватил ребенка в безлюдном месте, утащил ее, изнасиловал прямо на улице, а после убил несколькими ударами ножа. От этих раз девочка быстро скончалась.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU