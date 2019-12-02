2019-12-02T15:41:55+03:00
Происшествия

Елизаветинскую больницу эвакуировали из-за угрозы взрыва

Неизвестные злоумышленники решили не ограничиваться минированием судов и ТЦ в Петербурге
Ольга НАЗАРКИНА
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Пациентов и персонал Елизаветинской больницы в понедельник днем экстренно эвакуировалиПациентов и персонал Елизаветинской больницы в понедельник днем экстренно эвакуировалиФото: СОЦСЕТИ
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Пациентов и персонал Елизаветинской больницы в понедельник 2 декабря днем экстренно эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве.

Здание прочесывают кинологи, территория оцеплена полицией. По неподтвержденным пока данным, сообщения о бомбах получили и другие лечебные заведения города. В ГУ МВД оперативный комментарий предоставить отказались до завершения проверочных работ.

Сегодня в Петербурге «минировали» и суды. До этого здания эвакуировали 28 и 29 ноября. Те, кто рассылает письма с угрозами взрывов, уже по старой схеме требуют перевести им 120 биткоинов или более 56,5 млн рублей по сегодняшнему курсу криптовалюты).

Кроме того, свою работу из-за сообщений о взрывных устройствах были вынуждены прервать «Мега Дыбенко», ТЦ «Академический», «Жемчужная плаза», «Охта Молл», «Заневский каскад» и «Монпансье». К счастью, ни в одном из них ничего опасного обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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