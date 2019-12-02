Сестрорецкий хлебозавод незаконно сбрасывал опасные сточные воды в канализацию

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-02T16:13:08+03:00

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С проверкой на хлебозавод в Сестрорецке сотрудники районного прокуратуры нагрянули после того, как один из работников получил пероральное отравление щелочью.

- Выяснилось, что вина за это полностью лежит на руководстве предприятия. На заводе не контролируют требования охраны труда, не заботятся о том, чтобы сотрудники были ознакомлены со всеми правилами безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Этот несчастный случай подвел завод дважды. Оказалось, что ООО допускает сброс сточных вод в систему коммунальной канализации. Причем в этих водах сильно превышены установленные нормативы веществ.

После рейда завод получил представление об устранении нарушений. Исполнение этого требования находится на контроле прокуроров.

Ранее масштабную проверку из-за неприятного запаха проводили во Фрунзенском районе города. Местные жители жаловались на сильнее зловоние. По их словам, газом тянуло из канализационных люков.

ИСТОЧНИК KP.RU