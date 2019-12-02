2019-12-02T16:25:19+03:00
Общество

Вместо бомжей в заброшенном особняке на Каменноостровском проспекте будут жить туристы

В здании появится трехзвездочный отель на 46 номеров
Петр КИБЕР
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В заброшенном особняке Игеля откроют отель.В заброшенном особняке Игеля откроют отель.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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Знаменитый комплекс зданий на Каменноостровском проспекте 58-60, известный как усадьба Эрнеста Игеля и дом Вяземского, которые последние стоял заброшенным, сменит своих обитателей. Вместо лиц без определенного места жительства там вскоре будут останавливаться туристы. Проект обустройства тут отеля получил одобрение в Смольном.

- Проект гостиницы обсудили и согласовали на заседании в Смольном 2 декабря. Было решено заключить концессионное соглашение с инвестором без конкурса. Срок действия договора составит 49 лет, - пишет Мойка 78.

По нынешним планам, бизнесмены вложат свыше 300 миллионов рублей в восстановление исторического памятника и превращение его в трехзвездочный отель на 46 номеров. Город, кроме отреставрированного здания, будет еще получать по 2 с небольшим миллиона ежегодно в качестве концессионной оплаты.

Сроки начала и окончания реконструкции пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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