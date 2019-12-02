2019-12-02T16:33:54+03:00
Общество

Новые детские сады, спорткомплексы и производства появятся в Петербурге за счет инвесторов

Земельные участки в разных участках города будут выставлены на аукцион для заключения договора на аренду
Лилия КОЗЛОВА
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Правительство Петербурга выделит инвесторам землю на строительство детских садов, спорткомплексов и производствПравительство Петербурга выделит инвесторам землю на строительство детских садов, спорткомплексов и производствФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге появятся новые детские сады, спортивные объекты и производства за счет денег инвесторов. В понедельник, 2 декабря, правительством города было принято восемь решений о предоставлении земельных участков в аренду и проведении аукционов о праве заключения договора на аренду.

- Детские сады очень нужны городу, и очень важно, что инвесторы вкладываются в создание социальной инфраструктуры. Земельные участки будут представлены инвесторам для строительства детских садов в Красногвардейском районе на Республиканской улице и в Московском районе на проспекте Юрия Гагарина. Оба объекта, расположенные в новостройках, будут безвозмездно переданы городу, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На Инструментальной улице в Сестрорецке ожидается появление физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортивным залом, а на Московском шоссе – гимнастический зал. Созданием их займется фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Кроме того, приняты решения о проведении аукционов на право аренды земельных участков под создание новых производств в промзонах, находящихся далеко от жилых домов. Так, в Невском районе проектируются два объекта - комплекс обработки пиломатериалов и промышленное производство. В Красногвардейском районе на Анисимовской дороге запланировано рыбоперерабатывающее производство, а в Приморском районе на Макулатурном проезде инвестор намерен организовать производство раздвижных перегородок и стен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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