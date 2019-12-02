Директор Эрмитажа высказался против катка на Дворцовой площади

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-02T16:46:45+03:00

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Массовые мероприятия, которые в Петербурге традиционно проходят на Дворцовой площади, редко когда вызывают одобрение директора Эрмитажа. Он считает, что сильные шумы, вибрации и прочее сильно вредит зданиям музея. Вот и сейчас идея организации фан-зоны ЕВРО-2020 и заливки катка не вызвала восторга у Михаила Пиотровского.

- Делать каток на Дворцовой площади абсолютно неприлично. Не надо превращать площадь в ЦПКиО или стадион. У нее есть свои исключительные особенности, которые можно использовать. Другое дело, что на Дворцовой площади делали ледовые скульптуры. Их посещали люди, это было замечательно, - заявил на брифинге журналистам директор Эрмитажа.

Напомним, что несколько лет подряд в центре Петербурга, как и на Красной площади в Москве работал ледовый каток, но посетители отламывали орлов с ограды Александрийской колонны, чем приводили музейщиков во отчаянье.

По той же причине не вызвало радости предложение задействовать площадь во время чемпионата Европы по футболу 2020 года. Толпы шумных и не всегда трезвых болельщиков -серьезное испытание для памятников.

Вероятнее всего фан-зона останется на Конюшенной площади, где и была в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU