2019-12-02T17:18:16+03:00
Происшествия

Бандитов-«медиков», зверски избивших мужчину на заказ, будут судить в Петербурге

Совершить расправу преступники согласились за 80 тысяч рублей
Ольга НАЗАРКИНА
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Бандитом-«медиков» осудят в Петербурге.Бандитом-«медиков» осудят в Петербурге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Члены ОПГ, которые за вознаграждение напали и жестоко избили петербуржца осенью 2018 года, предстанут перед судом в ближайшее время. Обвинительное заключение по их делу уже утвердила прокуратура.

- Преступление они совершили по найму и при этом использовали оружие, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, нанял бандитов местный житель, который решил свести счеты со своим знакомым. Он предоставил им фотографию жертвы, информацию о месте жительства и автомобиле. Цена вопроса составила 80 тыс. рублей.

Почти месяц члены ОПГ шпионили за потерпевшим, устанавливали график передвижений, место парковки машины, прикидывая варианты нападения. Выбрав оптимальный день, они спрятали свои лица под медицинскими масками, надели куртки с капюшонами, взяли газовый баллончик и отправились на дело.

- Нападение произошло по месту жительства потерпевшего. Сначала ему в лицо распылили газ, а потом принялись избивать. Удары наносили, в том числе, и металлическим предметом, - уточнили в пресс-службе.

После бандиты-«медики» скрылись с места преступления, выбросив маски, баллончик и куртки. Свою вину в содеянном они признали частично. Приговор банде вынесет Невский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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