Снегопад повалил деревья в Сосновом Бору

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-02T17:24:44+03:00

Ветки и стволы рухнули под тяжестью снега и сильного ветра [фото]

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В городе Сосновый Бор в Ленинградской области произошло ЧП после сильного снегопада, прошедшего в воскресенье, 1 декабря. Огромное количество мокрого, тяжелого снега налипло на деревья, от чего те не выдержали и повалились на землю, прибивая попутно машины и перекрывая проезды.

Местные жители жалуются на поврежденные машиныФото: СОЦСЕТИ

- Понедельничный деревьепад. Будьте внимательны и осторожны. У нас на Малой Земле 14 тоже ветку сломало, машины объезжают по тротуару. Мужчина сейчас топориком пытается отломить ее, - делятся событиями жители Соснового Бора в соцсети.

А также перекрытые дороги проходыФото: СОЦСЕТИ

Деревья завалили вход в одну из школ, рухнули на машину на улице Красных Фортов, За Героев, а также накренились сосны в детском саду на Солнечной улице и в многих других местах города.

Местные жители с некоторыми поваленными деревьями справились с сами, большинство помогли убрать сотрудники служб. По известным данным, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU