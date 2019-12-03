2019-12-03T13:36:53+03:00
Дом. Семья

В Петербурге спасли котов, трое суток просидевших на высоких деревьях

Хвостатые заложники пережили несколько дней холода, ветра и снегопада
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские спасатели спасли двоих котов, просидевших трое суток на деревьяхПетербургские спасатели спасли двоих котов, просидевших трое суток на деревьяхФото: СОЦСЕТИ
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Петербургские спасатели животных в один день, 1 декабря, вызволили из западни сразу двух котов, которые по трое суток каждый просидели на высоких деревьях. Пушистые заложники собственной любви к «скалолазанию» были вынуждены днями и ночами сидеть на ветках, дрожа от холода, сильного ветра и снега.

- За первым котом мы отправились в Ломоносовский район в поселок Лебяжье. Там на сосне, на высоте метров десяти примостился явно домашний питомец. В этот момент собравшиеся под деревом переживали, что кот может упасть или спрыгнет, - рассказали спасатели организации «Кошкиспас».

Хвостатый явно был рад, что его снимают с дерева, так как когда к нему поднялся спасатель, он сам подошел, дал себя погладить и без лишних мяуканий сел в переноску. Когда он оказался на земле, то его забрали домой заявители.

Вторая задачка в Гатчинском районе в деревне Алексеевка оказалась посложнее. Кот сидел на самой верхушке огромной ели, сияя глазами, как новогодняя верхушка. Мяукал душераздирающе.

- На попытки накинуть петлю кот реагировал агрессивно, уворачивался, шипел и бил лапами. Снизу казалось, что на раскаленную плиту льют холодную воду. Противостояние продолжалось довольно долго, но возможности кота были более ограничены, - отметили в активисты.

Но в итоге кота удалось чуть столкнуть, от чего он мягко скатился по веткам и шлепнулся в снег. Оказавшись на свободе, хвостатый дал деру и убежал на родную, освещенную фонарями улицу к дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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