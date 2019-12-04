В среду, 4 декабря, в Петербурге будет идти дождь

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-04T08:22:37+03:00

В ближайшие дни в Петербурге будет слякотно. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Снег и небольшой морозец, пришедшие в Северную столицу в минувшие выходные, не стали предвестниками настоящей зимы. Природа, словно не обращая внимание на календарь, решила «порадовать» петербуржцев дождем и плюсовой температурой.

- Ночью и утром 4 декабря в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура +2...+4 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Водителей и пешеходов синоптики также предупреждают о гололеде и снежном накате, в особенности на загородных трассах.

Не изменится погода и в конце рабочей недели. Четверг и пятница также будут теплыми - до плюс пяти градусов, а также дождливыми. Дополнит приятные ощущения сильный западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU