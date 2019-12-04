Злостный алиментщик из Петербурга получил 8 месяцев исправительных работ
Отец не может быть бывшим, ведь ответственность за своих детей он несет всю жизнь. В том числе и материальную. Правда частенько некоторые папаши пробуют увильнуть от исполнения обязательств, не желая платить деньги бывшей жене. Для кого-то это заканчивается уголовным делом.
- Судом установлено, что обвиняемый, будучи здоровым и трудоспособным, несколько месяцев не выплачивал алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Бывшая супруга, устав ждать денег на дочку и сына, пошла в полицию. Там учли, что долг перевалил за 130 тысяч рублей и на мужчину завели дело по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». А прокуратура в суде обвинение поддержала.
Итогом стал приговор: 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. Впрочем, горе-папаша еще может обжаловать это решение. Если захочет.
ИСТОЧНИК KP.RU