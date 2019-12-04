2019-12-04T08:43:40+03:00
Общество

Злостный алиментщик из Петербурга получил 8 месяцев исправительных работ

Мужчина несколько месяцев не платил денег на содержание двух детей и накопил долг в 130 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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За долги по алиментами отец двух детей получил 8 месяцев исправительных работ.За долги по алиментами отец двух детей получил 8 месяцев исправительных работ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отец не может быть бывшим, ведь ответственность за своих детей он несет всю жизнь. В том числе и материальную. Правда частенько некоторые папаши пробуют увильнуть от исполнения обязательств, не желая платить деньги бывшей жене. Для кого-то это заканчивается уголовным делом.

- Судом установлено, что обвиняемый, будучи здоровым и трудоспособным, несколько месяцев не выплачивал алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Бывшая супруга, устав ждать денег на дочку и сына, пошла в полицию. Там учли, что долг перевалил за 130 тысяч рублей и на мужчину завели дело по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». А прокуратура в суде обвинение поддержала.

Итогом стал приговор: 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. Впрочем, горе-папаша еще может обжаловать это решение. Если захочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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