2019-12-04T09:08:34+03:00
Общество

В Пушкине ищут областных «ромео и джульетту», сбежавших из дома ради любви

Студенту местного колледжа культуры 16 лет, а его возлюбленной - почти 18
Петр КИБЕР
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Родители двух студентов из Пушкина ищут своих сбежавших детей. Фото: vk.com/unreleased_dtpРодители двух студентов из Пушкина ищут своих сбежавших детей. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Двух сбежавших студентов Российского колледжа традиционной культуры (РКТК)из Пушкина ищут друзья и близкие. Родители подростков обратились за помощью к пользователям соцсетей, чтобы найти областных «ромео и джульетту», пропавших 1 декабря.

- В 3 ночи они ушли каждый из своего из дома, взяв с собой паспорта. Хотя родители и были не против их отношений, но ребятам захотелось самостоятельной жизни, - гласит пост в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Чтобы их не нашли, девушка даже удалила свою страницу в сосетях. Парень, правда, оставил - на ней сохранилась романтическая фотография обнимающихся влюбленных. Возможно это признак возраста, ведь он почти на два года младше своей спутницы.

О пропавших известно, что они оба учатся в пушкинском отделении РКТК. Он на первом курсе, она - на втором. Ему в сентябре исполнилось 16 лет, а ей в конце декабря будет 18. Кто из возлюбленных принял решение сбежать - неизвестно, но обеспокоенные родители с обеих сторон уже написали заявление в полицию о пропаже своих несовершеннолетних детей.

Пользователи соцсетей уже предположили, что вскоре подростки нагуляются и вернутся, возможно даже с «сюрпризом», который появится через девять месяцев после похождений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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