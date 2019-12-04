Петербургские полицейские задержали полицейского, вымогавшего взятку у бывшего полицейского, который хотел вернуться на работу в полицию

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-04T09:27:17+03:00

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Сотрудники Управления собственной безопасности петербургского Главка задержали офицера полиции, который вымогал взятку у бывшего коллеги. Тот, ранее уволившийся из органов, хотел пойти работать в уголовный розыск и обратился к знакомому офицеру за содействием.

- Установлено, что полицейский требовал от претендента на службу в уголовный розыск 300 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение он обещал помочь восстановиться на службе своему знакомому, ранее уволившемуся из ОВД по собственному желанию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Самое интересное, что никаких препятствий для восстановления бывшего полицейского на службе в реальности не существовало. То есть он мог свободно подать документы в нужный отдел кадров и все, но по привычке решил обратиться «к своим».

Самого же взяточника задержали на рабочем месте. Его уволят из органов, а потом отдадут под суд. Дело заведено по статье за посредничество во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU