Таксист, привезший пассажиров из Москвы в Ленобласть, лишился машины, денег и телефона

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-04T10:18:24+03:00

У хостела в поселке Приладожский мужчину схватили и вывезли в лес

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Путь почти в 800 километров проделал частный извозчик, который привез пассажира из Москвы в поселок Приладожский, что в Кировском районе Ленобласти. Вот только наградой за долгую дорогу стали не деньги, а побои. Вдобавок таксист лишился денег, документов и самой машины.

- 3 декабря в полицию обратился 29-летний мужчина, занимающийся частным извозом. Он сообщил, что на автомобиле ВАЗ-2114 привез из Москвы к хостелу в поселке Приладожский мужчину. Там их встретил другой мужчина, после чего заявителя вывезли в лес, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В лесу таксиста, по его словам, связали стальным прутом, после чего злодеи забрали документы на машину и мобильник, после чего скрылись на его же авто. Позднее мужчине удалось освободиться и добраться до полиции.

Сейчас стражи порядка проверяют историю неудачливого москвича, а заодно ищут «Ладу-2114» сине-зеленого цвета и двух мужчин кавказской внешности.

ИСТОЧНИК KP.RU