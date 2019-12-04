У безработного петербуржца украли из дома ювелирки на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-04T10:21:34+03:00

Полиция разыскивает вора, укравшего из квартиры безработного петербуржца ювелирки на 820 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Жителя Московского района Петербурга обокрали на круглую сумму. Во вторник, 3 декабря, днем в полицию позвонил мужчина. Он заявил, что, придя домой, увидел незапертую входную дверь, а из квартиры пропали драгоценности. Правоохранители немедленно отправились на вызов.

- Заявление поступило от 52-летнего безработного мужчины, проживающего в 16-этажке дома 63, корпус 2, по улице Юрия Гагарина. По его словам, он вышел в 9:30 и вернулся в 13:00 во вторник. В его отсутствия кто-то подобрал ключи к входной двери его квартиры на 4-ом этаже и похитил имущество, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Богатства у мужчины действительно было не мало. Вор украл хранящиеся дома ювелирные изделия. В общей сумме драгоценностей было на 820 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место преступления, сняли отпечатки пальцев и обуви, которые направили на экспертизу. По факту кражи возбуждено уголовное дело и начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU