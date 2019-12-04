2019-12-04T10:42:49+03:00
Происшествия

Полиция задержала соучастницу группы мошенников, отнимавших квартиры у петербургских пенсионеров

Они заключали договор купли, но деньги не отдавали
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция раскрыла мошенничество с квартирой в Московском районе ПетербургаПолиция раскрыла мошенничество с квартирой в Московском районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга задержала еще одну соучастницу мошеннической группировки, «кидавших» стариков на квартиры и деньги. В сентябре 2019 года правоохранители задержали троих членов группировки, занимавшейся махинациями с недвижимостью. Мужчин поймали до того, как они успели обмануть и оставить ни с чем 72-летнюю пенсионерку.

- В августе 2018 года соучастники заключили договор купли-продажи квартиры на проспекте Славы, принадлежащей 72-летней женщине. Они намеревались зарегистрировать недвижимость на свое имя и не выплачивать за это деньги законной владелице. Их раскрыли, когда они начали подавать бумаги в МФЦ, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Трое мужчин в возрасте от 40 до 58 лет отправились в СИЗО. Все они уроженцы Закавказья.

Во вторник, 3 декабря, полиция задержала их соучастницу, 44-летнюю жительницу села Паша Волховского района Ленобласти. Женщина и ее товарищи подозревается в аналогичном преступлении, где они завладели правом собственности на квартиру на улице Костюшко за 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У безработного петербуржца украли из дома ювелирки на 800 тысяч рублей
Таксист, привезший пассажиров из Москвы в Ленобласть, лишился машины, денег и телефона
Петербургские полицейские задержали полицейского, вымогавшего взятку у бывшего полицейского, который хотел вернуться на работу в полицию
В Пушкине ищут областных «ромео и джульетту», сбежавших из дома ради любви
Злостный алиментщик из Петербурга получил 8 месяцев исправительных работ
В среду, 4 декабря, в Петербурге будет идти дождь
«Компромисс» Сергея Довлатова с его дарственной надписью выставили на аукцион
Посетительница бара во Всеволожске не захотела прекращать кутеж и вырубила управляющего бутылкой, обобрав его до нитки
Семак вошел в топ-10 главных тренеров «Зенита» по количеству побед
В 2019 году между Петербургом и Финляндией на 21% вырос товарооборот
В Выборге неизвестные сливали нефтепродукты в огромный котлован
В Петербурге собираются внедрить опыт Финляндии по созданию комфортной городской среды
«Вывозили из операционной на каталках»: Пациентов Детской горбольницы №1 срочно эвакуировали из-за ложного минирования