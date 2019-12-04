Полиция задержала соучастницу группы мошенников, отнимавших квартиры у петербургских пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-04T10:42:49+03:00

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Полиция Петербурга задержала еще одну соучастницу мошеннической группировки, «кидавших» стариков на квартиры и деньги. В сентябре 2019 года правоохранители задержали троих членов группировки, занимавшейся махинациями с недвижимостью. Мужчин поймали до того, как они успели обмануть и оставить ни с чем 72-летнюю пенсионерку.

- В августе 2018 года соучастники заключили договор купли-продажи квартиры на проспекте Славы, принадлежащей 72-летней женщине. Они намеревались зарегистрировать недвижимость на свое имя и не выплачивать за это деньги законной владелице. Их раскрыли, когда они начали подавать бумаги в МФЦ, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Трое мужчин в возрасте от 40 до 58 лет отправились в СИЗО. Все они уроженцы Закавказья.

Во вторник, 3 декабря, полиция задержала их соучастницу, 44-летнюю жительницу села Паша Волховского района Ленобласти. Женщина и ее товарищи подозревается в аналогичном преступлении, где они завладели правом собственности на квартиру на улице Костюшко за 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU