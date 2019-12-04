2019-12-04T11:17:08+03:00
Происшествия

Росгвардейцы спасли людей из горящей коммуналки на Невском проспекте

Пожар начался рано утром, пока жители дома крепко спали
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники Росгвардии спасли людей из горящей квартиры на Невском проспекте / Фото: РосгвардияСотрудники Росгвардии спасли людей из горящей квартиры на Невском проспекте / Фото: Росгвардия
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Сотрудники Росгвардии в Петербурге спасли мужчину из горящей квартиры, а также помогли эвакуироваться 20-ти местным жителям. Инцидент произошел рано утром, в 6:30 часов, среды, 4 декабря. Группа гвардии патрулировала Центральный район, когда они заметили вырывающийся огонь с дымом из окон квартиры на втором этаже дома 150 на Невском проспекте.

- Росгвардейцы сразу же вызвали пожарных и скорую, а пока те ехали, сами бросились спасать людей. Зайдя в дома, они стали будить жильцов всех квартир, оповещая о возгорании и необходимости покинуть здание, - сообщили в вневедомственной охране.

Поднявшись на окутанную дымом лестничную площадку второго этажа, увидели коммунальную квартиру, в которой горел огонь. Росгвардейцы бросились внутрь, чтобы вывести людей. В одной из объятых пламенем комнат, они обнаружили мужчину. Он пытался выползти из помещения, но ослаб из-за отравления угарным газом, был близок к потере сознания и просил о помощи.

Мужчину спасли, вынесли его на улицу и оказали доврачебную первую помощь, после чего передали медикам. Пожарные приехали на вызов и потушили огонь. Всего из дома были эвакуированы 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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