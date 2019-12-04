Жительница Карелии отсудила 20 тысяч за падение в салоне автобуса

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-04T11:58:28+03:00

Пассажирка не удержалась во время экстренного торможения, от чего получила синяки и сотрясение мозга

Изменить размер текста: A A

Пассажирка рейсового автобуса в Петрозаводске отсудила у перевозчика деньги. Весной 2019 года женщина ехала в транспорте и упала из-за резкого торможения, от чего получила синяки и сотрясение мозга. Гражданка не стала оставлять этот инцидент просто так и обратилась в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда в связи с травмой.

- Согласно ПДД, водитель должен управлять транспортом и вести с такой скоростью, так, чтобы не создавать опасности как для участников движения, так и пассажиров, - сообщили в прокуратуре Карелии.

ЧП произошло, когда автобус ехал по проспекту Ленина в Петрозаводске. Водитель экстренно затормозил, чтобы уйти от аварии. Однако из-за этого женщина не удержалась и упала, серьезно пострадав.

Сначала пассажирка обратилась непосредственно к перевозчику, чтобы решить вопрос. Но, получив отказ, пошла уже в суд, который взыскал с организации в пользу женщины 20 тысяч рублей, а также расходы по оплате проезда и штраф за отказ в добровольном порядке урегулировать проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU