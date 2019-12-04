2019-12-04T12:16:32+03:00
Происшествия

Станцию «Дунайская» затопило во время потепления в Петербурге

По вестибюлю раскинуты тряпки, чтобы впитывать лужи [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Станцию метро "Дунайская" снова затопило растаявшим снегом в ПетербургеСтанцию метро "Дунайская" снова затопило растаявшим снегом в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Станция метро «Дунайская» в Петербурге снова приковала к себе внимание. Открытие нового вестибюля не прошло гладко, как и первые месяцы работы. В среду, 4 декабря, пассажиры заметили, что подземка снова протекает: возле стен на станции появились большие лужи, которые работники прикрыли большими тряпками.

- Думали, что пока зима на улице, то все успеете заделать? – возмутились в сети петербуржцы.

Горожане выдвинули предположение, что станцию начало подтапливать из-за потепления в городе. За пару дней в Петербурге выпало большое количество снега, который активно начал таять из-за плюсовой температуры и соли, раскиданной по дорогам. Вероятно, постройка не выдержала и вода просто начала просачиваться на станцию.

Это уже не первый раз, когда новую станцию метро затапливает. В октябре этого года во время сильного ливня дождевая вода начала капать с потолка, заливая эскалаторы и платформу. Этот же инцидент повторился спустя неделю, когда в Петербурге снова пошел дождь.

Станцию метро "Дунайская" затопило из-за потепления в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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