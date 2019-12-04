Настойчивый ученик придушил репетитора по английскому языку в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-04T12:49:16+03:00

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В Петербурге из-за «тяги к знаниям» пострадала репетитор по английскому языку. Женщина преподает на дому в Выборгском районе. Вечером во вторник, 3 декабря, к ней пришел новый ученик. После урока он хотел продолжить обучение. Однако преподавать отказала, заявив, что ей надо делать свои дела. Реакция гостя оказалась неожиданной – он напал на женщину и стал ее душить.

- Около 6 часов вечера 3 декабря в полицию Выборгского района позвонила жительница квартиры в доме 102 по проспекту Тореза. Она рассказала, что к ней на занятие пришел мужчина лет 35, похожий на дагестанца, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда мужчина начал уходить из квартиры, получив отказ в продолжении урока, он начал душить репетитора, затащил ее обратно в комнату, где продолжил сжимать руки на шее. Там женщина потеряла сознание.

Когда она очнулась в своей квартире, то настойчивого ученика уже не было. Вместе с ним пропал дорогой телефон и деньги. Всего на 110 тысяч рублей.

На данный момент полиция проводит проверка и приняла меры к розыску и задержанию любителя английского.

ИСТОЧНИК KP.RU