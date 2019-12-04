На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
До наступления нового года еще почти месяц, но подготовка к празднику идет полным ходом. Так, на Дворцовой площади начали монтировать главную елку Петербурга. Рабочие установили каркас и практически прикрепили все ветки.
- Осталось доделать верхушку и смонтировать последние «лапы», - сообщает корреспондент «Комсомолки».
На все работы по монтажу уйдет еще пара дней, а потом 25-метровую елочку начнут украшать. На ней появятся десятки шаров и гирлянды. В таком виде елка и встретит новый год. 21 декабря ее официально зажгут в присутствии всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, который прибудет с визитом в Петербург.
Разберут конструкцию уже после праздников, с наступлением старого нового года.
Напомним, что с 2014 года в центре Петербурга стоит искусственная ель - тогда власти города решили не рубить живые деревца. Однако сейчас к этой идее вернулись.
ИСТОЧНИК KP.RU