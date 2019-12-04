2019-12-04T14:31:25+03:00
Общество

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

Искусственное дерево уже почти собрано, осталось повесить украшения
Петр КИБЕР
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Рабочие собрали каркас елки на Дворцовой площади и начали втыкать в него ветки.Рабочие собрали каркас елки на Дворцовой площади и начали втыкать в него ветки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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До наступления нового года еще почти месяц, но подготовка к празднику идет полным ходом. Так, на Дворцовой площади начали монтировать главную елку Петербурга. Рабочие установили каркас и практически прикрепили все ветки.

- Осталось доделать верхушку и смонтировать последние «лапы», - сообщает корреспондент «Комсомолки».

На все работы по монтажу уйдет еще пара дней, а потом 25-метровую елочку начнут украшать. На ней появятся десятки шаров и гирлянды. В таком виде елка и встретит новый год. 21 декабря ее официально зажгут в присутствии всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, который прибудет с визитом в Петербург.

Разберут конструкцию уже после праздников, с наступлением старого нового года.

Напомним, что с 2014 года в центре Петербурга стоит искусственная ель - тогда власти города решили не рубить живые деревца. Однако сейчас к этой идее вернулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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