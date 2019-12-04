Наледь и сосульки с балконов в Петербурге будут сбивать с автовышки

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-04T14:38:46+03:00

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Зима в Петербурге началась очень резко. В первый же день, 1 декабря, выпало очень много снега, который начал активно таять в среду, 4 декабря. Для борьбы с наледью на крышах, из-за падения которой страдают автомобили и люди, в Северной столице в зимний сезон 2019-2020 будут использовать новые технологии и технику. Их готовность в Приморском районе проверил губернатор города Александр Беглов.

- Градоначальник провел инспекцию работ по нормализации температурно-влажностного режима по технологии «холодный чердак». Он осмотрел чердак жилого дома 25 на Приморском проспекте, - рассказали в Смольном.

Идея технологии в том, что разница между температурой воздуха на улице и на чердаке в холода не должна превышать 5 градусов. Это препятствует образованию наледи и сосулек на кровлях. В этом году в Приморском районе «холодные чердаки» появились в 82 многоквартирных домах. На это было потрачено порядка 26 миллионов рублей.

Также Жилкомсервис №2 Приморского района приобрел специальную автовышку для оперативной очистки от снега и наледи балконов и карнизов. Если раньше, чтобы попасть на балкон, требовался допуск в квартиру от жильцов, либо вызов альпиниста, то теперь сотрудники управляющей компании смогут сбивать сосульки оперативно и своими силами. Автовышка поднимается на 22 метра. Автовышку можно использовать круглогодично, в том числе и для устранения аварийности фасадов и балконов.

ИСТОЧНИК KP.RU