2019-12-04T14:57:41+03:00
Общество

Лесопарковый зеленый пояс более 110 тысяч Га появится вокруг Петербурга

На территории «щита» будет существовать жесткий природоохранный режим
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Лесопарковый зеленый пояс появится вокруг ПетербургаЛесопарковый зеленый пояс появится вокруг ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Петербург и Ленинградская область договорились о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города. Рабочее совещание с участием вице-губернатора Северной столицы Николая Линченко и председателем комитета финансов региона Романом Макаровым состоялось в среду, 4 декабря. Вместе они определили состав и границы «зеленого щита».

- В ходе ряда совещаний достигнуты договоренности об ориентировочных границах зеленого пояса в его исторических границах. Общая территория зеленого пояса, с учетом городских лесов Петербурга составит не менее 110 тысяч Га, - сообщили в Смольном.

Также было единогласно одобрено включении в состав «щита» городских лесов Петербурга. Однако совещания еще будут продолжаться в Общественной палате Ленобласти.

По итогам, когда будут достигнуты все соглашения, вокруг Северной столицы образуется обширная зеленая зона с лесами и парками, в которых планируется ввести жесткий природоохранный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наледь и сосульки с балконов в Петербурге будут сбивать с автовышки
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
Настойчивый ученик придушил репетитора по английскому языку в Петербурге
После ДТП на Кузнецовской улице в крайне тяжелом состоянии госпитализирован 3-летний ребенок
Станцию «Дунайская» затопило во время потепления в Петербурге
Жительница Карелии отсудила 20 тысяч за падение в салоне автобуса
Фонд капитального ремонта подозревается в мошенничестве в Петербурге на 7 миллионов рублей
Росгвардейцы спасли людей из горящей коммуналки на Невском проспекте
Установку памятника Цою отложили из-за трещин в постаменте
Полиция задержала соучастницу группы мошенников, отнимавших квартиры у петербургских пенсионеров
У безработного петербуржца украли из дома ювелирки на 800 тысяч рублей
Таксист, привезший пассажиров из Москвы в Ленобласть, лишился машины, денег и телефона
Петербургские полицейские задержали полицейского, вымогавшего взятку у бывшего полицейского, который хотел вернуться на работу в полицию
В Пушкине ищут областных «ромео и джульетту», сбежавших из дома ради любви
Злостный алиментщик из Петербурга получил 8 месяцев исправительных работ
В среду, 4 декабря, в Петербурге будет идти дождь
«Компромисс» Сергея Довлатова с его дарственной надписью выставили на аукцион
Посетительница бара во Всеволожске не захотела прекращать кутеж и вырубила управляющего бутылкой, обобрав его до нитки
Семак вошел в топ-10 главных тренеров «Зенита» по количеству побед
В 2019 году между Петербургом и Финляндией на 21% вырос товарооборот
В Выборге неизвестные сливали нефтепродукты в огромный котлован
В Петербурге собираются внедрить опыт Финляндии по созданию комфортной городской среды
«Вывозили из операционной на каталках»: Пациентов Детской горбольницы №1 срочно эвакуировали из-за ложного минирования