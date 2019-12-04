Лесопарковый зеленый пояс более 110 тысяч Га появится вокруг Петербурга

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-04T14:57:41+03:00

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Петербург и Ленинградская область договорились о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города. Рабочее совещание с участием вице-губернатора Северной столицы Николая Линченко и председателем комитета финансов региона Романом Макаровым состоялось в среду, 4 декабря. Вместе они определили состав и границы «зеленого щита».

- В ходе ряда совещаний достигнуты договоренности об ориентировочных границах зеленого пояса в его исторических границах. Общая территория зеленого пояса, с учетом городских лесов Петербурга составит не менее 110 тысяч Га, - сообщили в Смольном.

Также было единогласно одобрено включении в состав «щита» городских лесов Петербурга. Однако совещания еще будут продолжаться в Общественной палате Ленобласти.

По итогам, когда будут достигнуты все соглашения, вокруг Северной столицы образуется обширная зеленая зона с лесами и парками, в которых планируется ввести жесткий природоохранный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU