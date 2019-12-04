2019-12-04T15:17:02+03:00
Происшествия

Москвича с полкило наркотиков остановили на дороге в Ленобласти

В машине мужчина с приятелем прятали сверток с белым порошком
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция остановила машину в Ленобласти, в которой было спрятано полкило наркотиковПолиция остановила машину в Ленобласти, в которой было спрятано полкило наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Житель Москвы оказался фигуранта уголовного дела в Ленобласти. В ночь на понедельник, около 3 часов, сотрудники ГИБДД остановили на трассе «Россия» в деревне Ям-Ижора Тосненского района иномарку Ford. Правоохранители начали проверять документы водителя, а заодно осмотрели салон автомобиля. Как оказалось, не зря. Под сиденьем шофера был спрятан сверток с порошком.

- Под сиденьем был сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в пакете было 431,4 граммов наркотического средства – амфетамин, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Наркотики принадлежали 36-летнему петербуржцу, пассажиру того самого автомобиля, работающего охранником в одной компании. Про водителя известно, что он одногодка своего спутника, нигде не работает и живет в Москве.

После находки, было возбуждено уголовное дело. Владелец свертка задержан. Ему грозит наказание – до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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