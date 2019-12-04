МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-04T15:26:02+03:00

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В Петербурге не по-декабрьски тепло. Термометры за окном показывают 4 градуса со знаком плюс, а под ногами хлюпает раскисший снег. Виной тому теплый сектор атлантического циклона, зависший над городом. Он же принес и усиление ветра, который налетит на Северную столицу в четверг.

- 5 декабря в Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается усиление западного, юго-западного ветра скоростью 7-12 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 15-18 м/с, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

В целях предосторожности жителям частных домов стоит убрать все вещи со двора и закрыть все окна и двери. Горожанам также стоит сделать последнее в своих квартирах и прибраться на балконе, чтобы с него не упало что-нибудь на голову прохожему - ответственность ляжет на хозяина жилища.

Что касается прогноза на четверг, то ночью воздух прогреется до +4, а днем до +6 градусов. Возможны кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU