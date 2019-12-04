МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре
В Петербурге не по-декабрьски тепло. Термометры за окном показывают 4 градуса со знаком плюс, а под ногами хлюпает раскисший снег. Виной тому теплый сектор атлантического циклона, зависший над городом. Он же принес и усиление ветра, который налетит на Северную столицу в четверг.
- 5 декабря в Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается усиление западного, юго-западного ветра скоростью 7-12 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 15-18 м/с, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
В целях предосторожности жителям частных домов стоит убрать все вещи со двора и закрыть все окна и двери. Горожанам также стоит сделать последнее в своих квартирах и прибраться на балконе, чтобы с него не упало что-нибудь на голову прохожему - ответственность ляжет на хозяина жилища.
Что касается прогноза на четверг, то ночью воздух прогреется до +4, а днем до +6 градусов. Возможны кратковременные дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU