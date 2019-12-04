После исчезновения подростка в Ленобласти возбудили дело об убийстве

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-04T15:40:15+03:00

Парень отправился на учебу, но до техникума так и не доехал

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С 1 декабря сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня, жителя деревни Ям-Тесово Лужского района Ленинградской области. На поиски подростка бросились как правоохранители, так и добровольцы, которые прочесывают леса, парки, дороги и деревни в округе. Однако, от юноши нет вестей уже с 25 ноября, с того момента, как он отправился утром на учебу.

- Около 8 утра 25 ноября 17-летний парень вышел из дома в деревне Ям-Тесово, сел на автобус до Луги, где находится его техникум. Однако до места учебы он так и не доехал. Спустя неделю, мать мальчика обратилась в полицию и написала заявление о пропаже человека, - сообщили в следственном комитете.

На данный момент местонахождение подростка не установлено. Правоохранители проверили больницы, опросили его друзей, но пока так и не смогли найти парня. В связи с этим, у следствия появилось подозрение о том, что молодого человека убили. Сейчас по признакам преступления было возбуждено уголовное дело.

Полиция Ленобласти просит помочь с поисками юноши, сообщить информацию о его местонахождении, если кто-то таковой обладает. Подростку 17 лет, рост 160-174 сантиметра, худощавый, с европейской внешностью, голубыми глазами и темно-русыми волосами. Одет был в синюю парку, серый бадлон, черные брюки и синие кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по номерам:

8 (81372) 42511, 5-68-49, 4-05-74 – следственный отдел по г. Луга СУ СК России по Ленинградской области

8 (81372) 50888 – дежурная часть ОМВД России по Лужскому району

8 (81372) 50860 – ОУР ОМВД России по Лужскому району

ИСТОЧНИК KP.RU