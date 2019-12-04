2019-12-04T16:12:53+03:00
Происшествия

Петербурженка сдала квартиру мужчине, который вырастил в ней марихуану

Женщина обнаружила кусты наркотика, когда пришла проверить жильца
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец устроил "плантацию" марихуаны в съемной квартире в ПарголовоПетербуржец устроил "плантацию" марихуаны в съемной квартире в ПарголовоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Петербурге пойдет под суд недобросовестный арендатор, который снимал квартиру у местной жительницы в поселке Парголово Выборгского района, а за одно занимался в ней выращиванием «веселых кустов». Как стало известно в среду, 4 ноября, мужчину подвела его собственная неаккуратность и невнимательность.

- Хозяйка квартиры приехала проверить свое жилье, так как жилец стал систематически задерживать выплату аренды. Она открыла дверь своим ключом и была шокирована увиденным, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

В квартире колосились кусты марихуаны, там же были приспособления для их выращивания и высушивания, а также уже готовый к употреблению наркотик. Женщина сразу вызвала полицию. Всего правоохранители обнаружили более 70 грамм конопли, которую мужчина планировал продавать.

В отношении недобросовестного жильца было возбуждено уголовное дело. Сейчас его ожидает рассмотрение в Выборгском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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