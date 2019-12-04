2019-12-04T16:32:01+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти рассказал, почему завод «Форд» никому не нужен

По словам Александра Дрозденко, владельцы предприятия слишком завысили цену
Петр КИБЕР
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Губернатор Ленобласти уверен, что владельцы "Форда" завышают цену на завод.Губернатор Ленобласти уверен, что владельцы "Форда" завышают цену на завод.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Российский завод американского автогиганта «Форд», окончательно закрывшийся в сентябре 2019 года, пока остается без нового хозяина. Ранее власти Ленинградской области заявляли, что покупатели уже есть и в течение пары месяцев владелец на предприятие найдется, однако не вышло. Сегодня, 4 декабря, во время большой пресс-конференции глава региона объяснил, почему сделать это не получилось.

- Это связано с позицией «Форда». Любой бизнесмен старается все, что у него осталось от дела, пристроить. Это может затянуться, - отметил завышенную стоимость актива губернатор, добавив, что пока нет инвестора, готового купить завод.

Ранее были сведения об интересе к сборочному предприятию корейской «Хендэ Мотор Рус», которая собирается расширять свое петербургское производство. Готовый завод полного цикла мог бы пригодиться корейцам, но дальше интереса дело не пошло.

Александр Дрозденко отметил, что жадность не доводит до добра и в итоге простоявшее без дела предприятие придется продать за копейки, как уже когда-то было с Волховским алюминиевым заводом.

Напомним, что Всеволожский завод «Форд» был открыт в 2002 году. На нем работало около тысячи человек. О закрытии предприятия было объявлено в марте 2019 года в связи с уходом автопроизводителя из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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