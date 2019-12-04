Губернатор Ленобласти: ждем метро «Кудрово» к 2025 году, а «Девяткино» нужно реконструировать

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-04T17:45:33+03:00

Вопрос строительства метро в Кудрово - не самый простой, но пока сроки остаются прежними. В 2025 году станция должна открыться. Фото: Александр ГЛУЗ

Регион готов софинансировать работы, но для этого нужна воля города

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Вопросы транспортной доступности довольно остро стоят для новых городов Ленинградской области, построенных в непосредственном соседстве с Петербургом. И в первую очередь речь идет о метро: строительстве «Кудрово» и расширении «Девяткино».

- Мы знаем о проблемах «Метростроя», о ситуации с финансированием строительства, переживаем, как бы эти проблемы не отодвинули срок появления метро в Кудрово, но пока он остается прежним - 2025 год,- рассказал журналистам на большой пресс-конференции глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Губернатор уверен, что власти Петербурга, от которых строительство подземки зависит в больше степени, справятся с трудностями.

Второй вопрос - реконструкция метро «Девяткино». Станция не справляется с наплывом пассажиров. Она строилась давно, а сейчас бывший поселок превратился в быстрорастущий город Мурино.

- Нужно расширить станцию, разграничить вход и выход. Но проектировать и утверждать должен город. Мы готовы софинансировать эти работы, - заявил губернатор Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU