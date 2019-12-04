2019-12-04T17:51:58+03:00
Происшествия

10 человек эвакуировали из горящего дома на Гороховой

В центре Петербурга произошел пожар в квартире четырехэтажного здания
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга из горящего дома эвакуировали 10 человекВ центре Петербурга из горящего дома эвакуировали 10 человекФото: СОЦСЕТИ
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В центре Петербурга на Гороховой улице произошел пожар в жилом доме. В 15:40 часов в среду, 4 декабря, на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире дома номер 48. Огонь начал распространяться по одной из комнат, расположенных на верхнем этаже четырехэтажного здания.

- В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 18 квадратным метров обгорела обстановка на площади 4 квадратов. К 16:02 пожар был полностью ликвидирован, - сообщили в МЧС Петербурга.

На спасение квартиры были отправлены четыре пожарных машины. Также на место прибыла скорая помощи и газовики, чтобы убедиться в том, что трубы с газом не пострадали.

Во время спасательной операции, из парадной жилого дома, где горела квартира, были эвакуированы 10 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Специалисты сейчас проверяют место пожара для того чтобы выяснить его причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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