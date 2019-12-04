Петербургская пенсионерка отсудила у УК 130 тысяч рублей за рухнувшую на машину наледь
Пенсионерка из Петербурга смогла добиться компенсации от управляющей компании за повреждение своего автомобиля. В четверг, 4 декабря, Петроградский районный суд удовлетворил требования прокурора, вставшего на защиту женщины, так как проверка показала, что содержание общего имущества многоквартирного дома было с нарушениями.
- В нарушение закона управляющая компания не обеспечила благоприятные и безопасные условия проживания граждан в обслуживаемом многоквартирном доме №6/17 на улице Полозова, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.
Инцидент из-за которого начался суд, произошел в марте 2019 года. С кровли дома рухнул большой кусок наледи прямо на автомобиль пенсионерки, серьезно побив его корпус. Но расстроенная женщина не стала горько горевать, а потребовала возместить ущерб управляющую компанию, которая плохо чистит крыши.
В итоге суд удовлетворил все требования и взыскал в пользу пенсионерки 130 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU