2019-12-04T19:10:56+03:00
Новости компаний

SIM-карту ВТБ Мобайл до конца года можно будет получить в 40 офисах

В рамках тарифа «Базовый» для активных клиентов банка доступно 150 минут бесплатных звонков по России, 50 SMS, 3 ГБ интернет-трафика
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ВТБ запустил собственного мобильного оператора в Санкт-Петербурге 30 октября.ВТБ запустил собственного мобильного оператора в Санкт-Петербурге 30 октября.
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ВТБ расширяет сеть отделений в Санкт-Петербурге, где можно подключиться к оператору ВТБ Мобайл. Как сообщил Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ, на сегодня SIM-карту можно получить в 30 отделениях банка. До конца года их количество будет увеличено до 40.

ВТБ запустил собственного мобильного оператора в Санкт-Петербурге 30 октября. Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. В рамках тарифа «Базовый» для активных клиентов ВТБ доступна бесплатная мобильная связь – 150 минут звонков по России, 50 SMS, 3 ГБ интернет-трафика. Для этого достаточно совершать покупки по «Мультикарте» от 5 тысяч рублей в месяц.

- Мы продолжаем реализацию стратегии, сфокусированной на потребностях клиентов и цифровизации. Такой подход позволит нам предоставить лучший сервис и наиболее выгодные условия при использовании продуктов банка, а также обеспечит будущий рост бизнеса, - отметил Серегй Кульпин.

Как сообщил представитель ВТБ, розничный кредитный портфель ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам девяти месяцев 2019 года вырос на 18% и составил 258,3 млрд рублей. Объем привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов увеличился на 17% - до 494,4 млрд рублей. Портфель инвестпродуктов показал прирост более чем в два раза и достиг 91,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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