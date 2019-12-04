2019-12-04T19:25:51+03:00
Общество

Умерла Нина Попова, старейший сотрудник Городской станции скорой помощи Петербурга

Она отдала труднейшей работе более 60 лет, а последние годы стала хранителем музея истории станции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Нина Васильевна Попова скончалась после тяжелой болезни на 88 году жизни. Фото: 03spb.ruНина Васильевна Попова скончалась после тяжелой болезни на 88 году жизни. Фото: 03spb.ru
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В Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга с прискорбием сообщили, что 4 декабря после тяжелой болезни скончалась их старейшая сотрудница. Нина Попова ушла из жизни на 88 году. Она отдала профессии более 60 лет в должностях фельдшера и, позднее, старшей медсестры.

- Нина Васильевна всегда была активной общественницей и организатором досуга, участницей спортивных соревнований и профессиональных смотров-конкурсов, слетов художественной самодеятельности и медицинских конференций. Мы ценили ее за деловые качества, ответственность, неутомимую энергию, доброжелательность и позитивный настрой. Добрые воспоминания о ней надолго останутся в сердцах всех окружавших ее людей, - сообщается в некрологе на сайте станции.

Последние 15 лет жизни Нина Васильевна переквалифицировалась в хранителя музея истории Городской станции скорой медицинской помощи. Ее экскурсии всегда захватывали посетителей. Более того, ценные знания ветерана пригодились при создании нескольких книг по истории службы скорой помощи Ленинграда.

Редакция «КП-Петербург» выражает искренние соболезнования родным, близким и бывшим коллегам Нины Васильевны – профессионала своего дела и человека с большой буквы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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