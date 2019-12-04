2019-12-04T19:48:28+03:00
Авто

До конца новогодних праздников на проспекте Ветеранов ограничат движение машин

Причина тому прокладка водопровода «Водоканалом»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокладка водопроводов ограничит движение по проспекту Ветеранов и на улице Фурштатской.Прокладка водопроводов ограничит движение по проспекту Ветеранов и на улице Фурштатской.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга предупредила автолюбителей об ограничении движения по проспекту Ветеранов с 5 декабря по 10 января 2020 года.

- Причина тому - переход на следующий этап производства работ по прокладке водопровода от «Водоканала». В связи с этим движение машин временно ограничат по проспекту Ветеранов от улицы Партизана Германа до моста Ветеранов, без перекрестка с Авангардной улицей, - сообщается на официальном сайте ГАТИ.

На этом "притеснение" водителей не кончается. На три дня для машин закроют движение на Фурштатской улице. Виной всему снова прокладка водопровода.

- С 6 по 8 декабря запретят ехать по четной стороне Фурштатской улицы от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского. Объехать можно на улицах Потемкинской, Чайковского и Кирочной, а также по проспекту Чернышевского, - уведомляет ГАТИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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