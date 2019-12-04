Мощный пожар охватил пассажирский автобус на проспекте Сизова

СЕГОДНЯ 20:07 2019-12-04T20:07:48+03:00

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Мощный пожар внезапно охватил пассажирский автобус возле дома №20 на проспекте Сизова. Петербуржцев в соцсетях ужаснуло разбушевавшееся пламя.

- МЧС почти приехали, на момент видео летели по встречке. Автобус тут часто вижу припаркованным, - написал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Оказалось, что транспорт принадлежит компании «УЮТ», занимающейся декорированием окон. Автобус развозит сотрудников организации по домам после рабочего дня. К счастью, в момент происшествия пассажиров в автобусе не было.

- Горел моторный отсек и салон автобуса на площади 5 квадратных метров. Пожар локализовали спустя 4 минуты после прибытия на место. Затем тушили открытое горение и вскоре ликвидировали огонь, - оперативно сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Похоже, автобус теперь не подлежит восстановлению, так что организации придется раскошелиться на новый транспорт для своих рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU