2019-12-04T21:32:42+03:00
Общество

Двуногий робот-снегоуборщик занялся ликвидацией снежных куч в Петербурге

Видеоинсталляция художника Вадима Соловьева показала, как помочь коммунальщикам в уборке снега [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Фото: instagram.com/solovyewadimФото: instagram.com/solovyewadim
Изменить размер текста:

Киберпанк на улицах Петербурга уже наступил – правда, пока в форме видеоинсталляции. Художник Вадим Соловьев вновь порадовал горожан своим творчеством. На этот раз он создал видеоинсталляцию с роботом-снегоуборщиком в одном из дворов Северной столицы. Двуногий помощник коммунальщиков стоит рядом с мангалом и потихоньку топит снежные кучи, работая на благо общества.

Петербуржцы ожидаемо восхитились новой работой Соловьева. Люди отмечают реалистичность видео и его актуальную идею.

- Кажется, с прошивкой у некоторых роботов-снегоуборщиков в этом году опять что-то не так. Этот вот экземпляр довольно своеобразно борется со снегом - растапливает его в мангале небольшими порциями. Ну, фактически, работу свою он выполняет, конечно. Но эффективность ее невелика. Хотя, нам ли его судить? – вопрошает художник у своих подписчиков в Instagram.

Возможно, Вадим Соловьев не совсем удовлетворен уборкой петербургских улиц в первые дни зимы. Однако в помощь городским коммунальным службам пришла теплая погода, растопившая снег. Она сохранится и в четверг 5 декабря и пятницу 6-го числа – ожидается до +5 градусов по Цельсию.

solovyewadimsolovyewadim
Робот-снегоуборщик в Петербурге
1604 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле дома доцента Соколова прошел ритуал, посвященный памяти убитой Анастасии Ещенко
В Петербурге установили бюст архитектору Николаю Белехову, который восстанавливал город после блокады и ВОв
Мощный пожар охватил пассажирский автобус на проспекте Сизова
До конца новогодних праздников на проспекте Ветеранов ограничат движение машин
В Ленобласти принят бюджет на 2020 год
Умерла Нина Попова, старейший сотрудник Городской станции скорой помощи Петербурга
SIM-карту ВТБ Мобайл до конца года можно будет получить в 40 офисах
Петербургская пенсионерка отсудила у УК 130 тысяч рублей за рухнувшую на машину наледь
10 человек эвакуировали из горящего дома на Гороховой
Губернатор Ленобласти: ждем метро «Кудрово» к 2025 году, а «Девяткино» нужно реконструировать
Жуткий снеговик из кошмаров появился в Мурино
Губернатор Ленобласти рассказал, почему завод «Форд» никому не нужен
Петербурженка сдала квартиру мужчине, который вырастил в ней марихуану
После исчезновения подростка в Ленобласти возбудили дело об убийстве
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре
Москвича с полкило наркотиков остановили на дороге в Ленобласти
Лесопарковый зеленый пояс появится вокруг Петербурга
Наледь и сосульки с балконов в Петербурге будут сбивать с автовышки
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
Настойчивый ученик придушил репетитора по английскому языку в Петербурге