Двуногий робот-снегоуборщик занялся ликвидацией снежных куч в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:32 2019-12-04T21:32:42+03:00

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Киберпанк на улицах Петербурга уже наступил – правда, пока в форме видеоинсталляции. Художник Вадим Соловьев вновь порадовал горожан своим творчеством. На этот раз он создал видеоинсталляцию с роботом-снегоуборщиком в одном из дворов Северной столицы. Двуногий помощник коммунальщиков стоит рядом с мангалом и потихоньку топит снежные кучи, работая на благо общества.

Петербуржцы ожидаемо восхитились новой работой Соловьева. Люди отмечают реалистичность видео и его актуальную идею.

- Кажется, с прошивкой у некоторых роботов-снегоуборщиков в этом году опять что-то не так. Этот вот экземпляр довольно своеобразно борется со снегом - растапливает его в мангале небольшими порциями. Ну, фактически, работу свою он выполняет, конечно. Но эффективность ее невелика. Хотя, нам ли его судить? – вопрошает художник у своих подписчиков в Instagram.

Возможно, Вадим Соловьев не совсем удовлетворен уборкой петербургских улиц в первые дни зимы. Однако в помощь городским коммунальным службам пришла теплая погода, растопившая снег. Она сохранится и в четверг 5 декабря и пятницу 6-го числа – ожидается до +5 градусов по Цельсию.

solovyewadim Робот-снегоуборщик в Петербурге

ИСТОЧНИК KP.RU